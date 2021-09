Oszustka z porsche. Sprawa niepełnosprawnego to wierzchołek góry. Inni oszukani

Reportaż o Wiolettcie W., która oszukała niepełnosprawnego mężczyznę zabierając mu wózek odkrył zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zgłosili się inni poszkodowani przez kobietę. Skupowała ona m.in. trzodę chlewną, zboże, komponenty do paszy i nie płaciła za nie. Straty to co najmniej kilka milionów!