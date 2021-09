Orlen płaci trzy razy więcej pracownikom w Niemczch niż w Polsce

Prezes OrlenuObajtek poleciał do Berlina , by z wielką pompą chwalić się otwarciem kolejnej, szóstej stacji działającej pod logo koncernu w Niemczech. Kasjer może liczyć na zarobki rzędu 2000 euro (ok. 9000 zł) na start, gdy na polskich stacjach Orlenu jest to kwota ok. trzy razy mniejsza.