Prorocza scena z "We Were Soldiers" - pasuje jak ulał do Afganistanu

Sekretarz obrony do pułkownika, po jego zwycięstwie: dzięki wam morale mamy świetne i możemy przysłać tu więcej oddziałów, by odesłać wrogów do domu... Pułkownik - nie odeślemy ich do domu. Oni są w domu...