Cytowanie standardów moderacji narusza standardy moderacji :)

Komentarz w którym zacytowałem standardy moderacji podając do nich link został usunięty przez moderatora :) EDIT: Odwołanie przyjęte i koment przywrócony, ale sam fakt, że do tego doszło jest wręcz absurdalnie śmieszny XD Moderacja, zwolnijcie tego cfO bo robi z Was pośmiewisko :)