Protest ratowników wybucha. Niedzielski powiedział o jedno zdanie za dużo

Myślałem, że ministrowi jako ekonomiście nie będę musiał tłumaczyć, że wykazany przez stację zysk księgowy to nie to samo co gotówka w kasie. Na zysk złożyło się m.in. 3,5 mln zł przychodów z darowizn w czasie epidemii. Ale to są na przykład przyłbice i ubrania