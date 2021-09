Inflacja najwyższa od 20 lat. Morawiecki: Rola NBP. My się do tego nie mieszamy

"Z inflacją jest tak, że może wobec niej działać w odpowiedni sposób niezależny bank centralny i sądzę, że on jakieś kroki przedsięweźmie, ponieważ jest to jego rola" – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jest to prerogatywa tej niezależnej instytucji. "My do tego zupełnie się nie mieszamy".