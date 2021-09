Wypowiedź adwokat, która na co dzień walczy w sądach o wolności obywatelskie.

„Są ludzie, którzy są wykształceni, którzy są prawnikami, którzy po prostu widzą, co się dzieje, którzy czynnie przeciwstawiają się łamaniu wolności i praw obywatelskich, i którzy przede wszystkim nie wstydzą się głośno mówić o tym, że to, co się dzieje, jest jedną wielką manipulacją i kłamstwem"