Przemysław Czarnek: "Niepraworządność UE bije w oczy i my musimy na to reagować"

"Poziom zakłamania ludzi, którzy twierdzą, że w Polsce są strefy wolne od LGBT jest porażający"- mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Jeśli UE wstrzyma środki to wykaże swoją niepraworządność". "Niepraworządność UE bije w oczy i my musimy na to reagować" - podkreśla.