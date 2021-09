Śmierć we Wrocławiu. Kolejne nagranie z monitoringu przeczy wersji policji

Do pobicia i śmierci 25-letniego Dmytra Nikiforenki we wrocławskiej izbie wytrzeźwień doszło pod koniec lipca. Policja tłumaczy, że mężczyzna był agresywny. Nowe nagrania, do których dotarł dziennikarz "GW", przeczą tej wersji. "Mężczyzna nie opiera się, nie rzuca, nie awanturuje".