Byli członkowie podkomisji podważają raport Macierewicza.

Antoni Macierewicz zaprosił rodziny smoleńskie na spotkanie do siedziby podkomisji, by zaprezentować im raport. Część rodzin - tych bliskich PiS - może zignorować Macierewicza, bo są na niego wściekłe.Kilku byłych członków podkomisji wysłało do szefa MON Mariusza Błaszczaka i rodzin swój kontrraport