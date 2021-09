Berlin: wywłaszczenie korporacji mieszkaniowych coraz bliżej

W Berlinie zebrano ponad 400 tys. podpisów pod pomysłem referendum w sprawie uspołecznienia mieszkań należących do ogromnych korpo kontrolujących rynek mieszkaniowy w mieście. Odsetek wynajmujących Berlińczyków to 75–85% (najwyższy w UE), podczas gdy ok. 245 tys. mieszkań należy do korporacji.