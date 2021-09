Granica Białorusi z Polską. Zatrzymane 4 osoby, które odpowiedzą za pomocnictwo.

Cudzoziemcom, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, wydawana jest decyzja zobowiązująca do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48h. Dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat.