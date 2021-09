Śmierć Bartka Sokołowskiego. Ujawniamy nagrania z karetki: "To ty masz te...

Onet dotarł do rozmów prowadzonych z karetki pogotowia, która w trakcie policyjnej interwencji w Lubinie została wezwana do 34-letniego Bartka Sokołowskiego. Z nagrań wprost wynika, że mężczyzna już nie żył, gdy zabierali go ratownicy. Przeczy to wersji policji, która twierdzi, że gdy...