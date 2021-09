Ksiądz celował do policjantów i protestujących. Prokuratura umorzyła sprawę.

Ksiądz Piotr S., były proboszcz parafii w Czernikowie, wyszedł z bronią w ręku do protestujących ws. ustawy antyaborcyjnej, potem miał celować do policjantów. Początkowo przyznał się do zarzutów. Biskup odwołał go z parafii jednak prokuratura śledztwo umorzyła. Ziobro zaskoczenia.