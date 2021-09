PZPN chce oskarżyć Walkera o pomowienie!

- Moim zdaniem to my teraz powinniśmy oskarżyć piłkarza, który niesłusznie oskarża naszego piłkarza - przyznał Cezary Kulesza, prezes PZPN. Tym samym to polska strona chce oskarżyć Anglików o pomówienie, dotyczące oskarżenia Kamila Glika o rasistowski gest podczas meczu Polska - Anglia