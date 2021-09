Ktoś zniszczył pasiekę. Życie straciło 420 tysięcy pszczół.

Nieznani sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich, to około 420 tysięcy pszczół. 4 niezamieszkałe ule zniszczyli uszczelniając pianką montażową. Do otrucia pszczół posłużył prawdopodobnie środek chemiczny. Nie wiadomo co było motywem działania sprawców. Straty zostały wycenione na 44 000 złotych.