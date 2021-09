Afera mailowa. Prezes TK Julia Przyłębska na telefon.

Do sieci trafił kolejny mail, który ma pochodzić z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Tym razem dotyczy wyboru szefa "nowej Izby Sądu Najwyższego". "Rozmawiałem (...) z prezes Julią. Pozytywnie odniosła się do pomysłu" - miał pisać szef KPRM do premiera Mateusza Morawieckiego.