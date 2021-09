Hamował przed ciężarówką „za powolne wyprzedzanie”. W sądzie zapłacił 2,5 tys.

Próby odgrywania się na innych na drodze to zagrożenie bezpieczeństwa - tak uznał sąd, który skazał kierowcę na 2,5 tys. zł za to, że próbował "dać nauczkę" kierowcy ciężarówki. Drogowy szeryf odwoływał się i twierdził, że to niewspółmierna kara. Nic nie wskórał