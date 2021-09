Awantura w Sejmie. Macierewicz przeprasza posłanki.

Mam prawo zobaczyć raport podkomisji smoleńskiej, a pan wybiera rodziny, którym go pan pokazuje - mówiła posłanka KO Barbara Nowacka zwracając się do szefa tej podkomisji Antoniego Macierewicza. Także Barbara Dolniak mówiła, że nie ma dostępu do raportu. Macierewicz przeprosił ale go nie ujawnił.