Sonda kosmiczna New Horizons i efekt jej pracy na Plutonie

Czas trwania: 0:20. New Horizons to sonda agencji NASA, której celem było zbadanie Plutona. Sonda została wyniesiona na Florydzie 19 stycznia 2006 roku. Sonda nie została wprowadzona na orbitę Plutona, lecz przeleciała obok niego 14 lipca 2015 roku, następnie wysłana do Pasa Kuipera.