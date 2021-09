Jak Korwin-Mikke w 2007 r. nawoływał do segregacji sanitarnej

W kontekście walki Konfederacji z segregacją sanitarną przypominam co Korwin mówił o chorych na AIDS. Uważał, że chorych na AIDS trzeba izolować i trzymać w gettach, bo to choroba zakaźna, a nie bredzić o prawach człowieka. Nawoływał do podjęcia stanowczych kroków przez MZ i MSW.