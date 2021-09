Czy UE sponsorowała badania w laboratorium w Wuhan nad koronawirusem sars-cov-2?

– Wzywam do ustanowienia specjalnej komisji PE, która zbada pochodzenie COVID-19 – powiedział szwedzki europoseł C. Weimers. Wskazał, że śledztwo powinno wykazać, czy fundusze unijne przekazane Instytutowi Wirusologii w Wuhan przyczyniły się do badań nad wzmacnianiem funkcji wirusa