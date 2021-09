Wybory w Rosji: policja pobiła jednego z kandydatów w lokalu wyborczym

Kandydujący do rady miejskiej w Petersburgu z ramienia opozycyjnej partii Jabłoko Nikita Sorokin dostrzegł brak około 300 kart do głosowania w jednym z lokali wyborczych, co niezwłocznie zgłosił na policję. Ta jednak, zamiast zająć się rozpatrzeniem zgłoszenia, użyła wobec polityka siły fizycznej.