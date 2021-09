Dzicy lokatorzy okupują dom wyceniany na 4,5 mln zł.

Od dwóch miesięcy squattersi zajmują jedną z posesji we Wrocławiu, twierdząc, że realizują prawo do dachu nad głową. Właściciele nie mogą z kolei korzystać z prawa własności, czyli wejść do własnego budynku, ani sprzedać go razem z posesją wycenianą na 4,5 mln zł.