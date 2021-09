Jan Duda: Z czasem każdy zacznie się zastanawiać, czy obecność w takiej Unii

Weszliśmy do Unii, żeby osiągać wspólne korzyści, a nie żeby nam ktoś dyktował, co to jest rodzina czy kto ma być sędzią w Polsce. Z czasem każdy człowiek się zacznie zastanawiać, czy obecność w takiej Unii ma sens – ocenił w wywiadzie dla "Newsweeka” Jan Duda, ojciec prezydenta.