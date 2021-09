Buda w Radiu ZET: wpiszmy do Konstytucji zakaz zabrania 500 plus

Gość Radia ZET Waldemar Buda zaproponował, żeby przy okazji zwiększania liczby głosów niezbędnych do wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej wpisać do Konstytucji „zakaz uchylenia 500 plus po rządach Prawa i Sprawiedliwości”.