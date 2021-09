PILNE: "Nie dostaniecie ani centa" Wiceminister sprawiedliwości po wyroku TSUE.

- TSUE żąda pół miliona dziennie kar od Polski za to, że Polska nie zostawiła swoich obywateli bez energii i nie zamknęła kopalni z dnia na dzień. To nawet nie jest szantaż, to jest sędziowski rozbój i kradzież w biały dzień. Nie dostaniecie ani centa - pisze wiceminister sprawiedliwości.