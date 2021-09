Brak empatii do mężczyzn-ofiar przemocy (komentarze troglodytów)

Brak empatii do mężczyzn to szkodliwe zaburzenie. Mężczyzna-ofiara to dla wielu ludzi śmieć. Tutaj przypadek, gdy żona pobiła starszego o 20 lat męża, a społeczeństwo wydało wyrok, że zasłużył sobie, że na pewno to lubi, że to nie mężczyzna, że powinno jeszcze mu się dołożyć cierpienia bo "pierdoła"