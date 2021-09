Związkowcy odlatują ws. Turowa! Trudno się dziwić, jak się wie, ile zarabiają

Związkowiec opowiada, a Polska Agencja Prasowa łyka to jak młody pelikan, że po zamknięciu będzie fala samobójstw i nie będzie co do garnka włożyć. Rzeczywistość jest taka, że skończą się górnikom ośmiorniczki. Będą musieli iść do pracy w sektorze, gdzie zarobki są rynkowe, a podatnicy nie dopłacają