Prof. Chmaj o karze za kopalnie w Turowie: "To nie państwo zapłaci, tylko my"

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj: "Jeżeli wyroki TSUE nie będą respektowane, to TSUE będzie nakładać kary i będziemy musieli płacić. To ponad 730 mln zł rocznie. To nie państwo będzie płacić, to każdy z nas będzie płacił. Jak? Kupując butelkę alkoholu czy papierosów i uiszczając za to podatek".