Górnicy wraz z Solidarnością jadą prostestować do Luksemburga

DudaSolidarnosc: "Trybunał niesprawiedliwości UE brnie w swoim błędzie, dlatego podjęliśmy decyzję co do twardych rozwiązań, bo miękkie się skończyły. Jedziemy do Luksemburga, by wręczyć postanowienie o zamknięciu #TSUE, tak jak druga strona chce zamknąć kopalnie"