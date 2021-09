Prezes związku siatkówki: "Ryszard Czarnecki mnie oszukał"

"Czarnecki powiedział, że jeśli wysuniemy jego kandydaturę do władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to absolutnie nie będzie go interesowała funkcja szefa naszego związku. To było oszustwo" – mówi prezes siatkarskiej centrali Jacek Kasprzyk. Czarnecki postanowił wystartować w wyborach w PZPS.