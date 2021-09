Dobry wujek Brudziński (dla znajomych Jojo), co kumpli nie zapomina

Kolega z akademika, działający w gastronomii został nieformalnym szefem portu. Były polityk, fan samochodów – trafił do stoczni. Informatyk do zakładów chemicznych. Dziennikarz do spółki paliwowej. Znalazło się też coś dla kumpla z technikum i kuzynki z południa kraju. Co ich łączy? J. Brudziński.