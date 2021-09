GUS: "Polska goni najbogatsze kraje UE". Problem w tym, że to nieprawda

„Polska należy do państw, które stopniowo nadrabiają dystans dzielący je od najbogatszych gospodarek UE” – napisał GUS. Powtórzył to za nim PAP, a w ślad za nim kilka dużych ogólnopolskich mediów. Problem w tym, że ta informacja jest nieprawdziwa i widać to też w dokładniejszych statystykach GUS.