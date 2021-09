"Wjazd do Europy to za każdym razem ulga" - kierowca ciężarówki o kryzysie w UK

TL;DR Angole biorą kierowców ciężarówek za pewnik, mimo że wielu z nich płacą tyle co początkowa w Lidlu i co więcej, zmuszają ich do spania albo w zatoczkach bez dostępu do podstawowych udogodnień, albo płacenia za parking, który w sąsiedniej Francji mają razem z prysznicem za darmo.