MALAWI Trzeci NAJBIEDNIEJSZY KRAJ ŚWIATA i jego dziwaczna stolica (Lilongwe)

Malawi, zwane "gorącym sercem Afryki", to wg ONZ 3. najbiedniejszy kraj świata. W stolicy, Lilongwe, poczuć się można jak w siermiężnej dyktaturze, nowoczesnym mieście, środku lasu oraz zapomnianej afrykańskiej wiosce - w ciągu tego samego dnia! Ale nie to jest najciekawsze, co ma do zaoferowania.