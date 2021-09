Amerykańscy generałowie zaprzeczyli słowom Bidena. Pod przysięgą

Najwyżsi rangą amerykańscy dowódcy wojskowi powiedzieli we wtorek pod przysięgą, że na początku tego roku doradzali prezydentowi Bidenowi, by utrzymał kilka tysięcy żołnierzy w Afganistanie, bezpośrednio zaprzeczając słowom prezydenta z sierpnia, że nikt nie przestrzegał go przed wycofaniem wojsk