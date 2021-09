Zmarł po interwencji policji. Są wyniki drugiej sekcji zwłok Bartosza S.

Zdaniem prawników rodziny Bartosza S. druga sekcja zwłok zmarłego mężczyzny wykazała, że nie zmarł on z przyczyn toksykologicznych. To jedyna różnica z wynikami pierwszej sekcji - powiedziała adw. Renata Kolerska. Do śmierci doszło 6 sierpnia po interwencji policji w Lubinie.