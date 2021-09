Lewica chce uregulować świeckie pogrzeby dla ateistów. Wystarczył ten wpis

- Zmarł mój kolega. Był zdeklarowanym ateistą. Ale pogrzeb będzie miał kościelny, bo rodzina tak chce. Czy istnieje jakiś sposób zabezpieczenia swojej woli, co do pogrzebu, po naszej śmierci? - zapytał dziennikarz "Faktu". Jego wpis wywołał dyskusję, do której dołączyli katolicy i ateiści.