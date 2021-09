Młody rolnik założył sklep samoobsługowy z produktami z własnego gospodarstwa

Damian Mrosek, młody rolnik z Większyc, założył z rodziną sklepik samoobsługowy z produktami z własnego gospodarstwa. Towar leży też w nocy oraz w weekendy. Zapłatę ludzie wrzucają do kasetki przytwierdzonej do jednej z półek. "Nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby, ktoś mógł zabrać i nie zapłaci"