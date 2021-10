SCAMER podający się za bank dzwoni do mnie PONOWNIE!

To jest niesamowite, ale po zaledwie dwóch dniach, scamer podający się za bank dzwoni do mnie PONOWNIE! Tym razem Andrzej został uświadomiony, że został strollowany, ale trzyma gardę i mimo to, nadal mówi, że dzwoni z banku! xd W komentarzach poprzednie znalezisko :)