Zapomniany ojciec antyseptyki,wyśmiany przez innych - Ignaz Semmelweis

Miał być prawnikiem, został lekarzem. Chciał edukować, ale jego teorie okazały się zbyt śmiałe dla konserwatywnego środowiska medycznego. Koledzy po fachu wyśmiewali go, bo kazał im myć ręce przed przystąpieniem do badania pacjentów. Hejt lekarzy doprowadził go do zgonu.