W grudniu czekają nas gigantyczne podwyżki cen żywności. Prognozy są fatalne

Pieczywo będzie droższe o ponad 5%, oleje 8,5%, a warzywa o 11%. We wrześniu inflacja przyspieszyła do 5,8%. To najszybszy wzrost od 20 lat. Najbardziej podrożało paliwo 28,6.%, energia 7,2%. Wg szacunków ekonomistów ING na koniec grudnia inflacja zbliży się do 7%