Trzech premierów do więzienia za zadłużanie kraju? Takie rzeczy tylko na...

Udowodniliśmy, że w czasie swoich ośmioletnich rządów socjaliści popełnili poważne przestępstwa przeciwko Węgrom i teraz powinni za to odpowiedzieć - powiedział pod koniec lipca Peter Szijarto, rzecznik rządu. Gdyby wszędzie obowiązywało takie prawo to być może państwa przestały by się zadłużać.