Fauci w latach 80 straszył nową "heteroseksualną plagą",nakręcał spiralę strachu

W latach 80 Fauci siał strach wokół heteroseksualnej epidemii, która nigdy się nie wydarzyła. W powiązanych wynalazca PCR szkaluje głupotę Fauciego. Gdyby wtedy reakcja na AIDS była proporcjonalna do obecnej reakcji na COVID, to kazaliby wszystkim nosić pasy cnoty i większość by temu przyklaskiwała.