Ksiądz zwolniony ze szkoły po miesiącu. Miał molestować uczennice

Niepokojące informacje na temat zachowania księdza Dariusza wpłynęły do dyrekcji szkoły w Dąbrowie Górniczej od uczennic. Duchowny miał mi. in. głaskać je po pośladkach. Decyzją biskupa został odsunięty od pracy w oświacie i kontaktów z młodzieżą do czasu wyjaśnienia sprawy.