Złoty traci przed posiedzeniem RPP. NBP kontynuuje dodruk pieniądza

Nie ma dobrych wieści dla kierowców. Nie dość, że ropa drożeje, to i złoty podupada. Na to pierwsze wpływu Polska nie ma, ale spadek siły naszej waluty to jedna z konsekwencji decyzji RPP. Mimo ostrego wzrostu inflacji utrzymywane są prawie zerowe stopy procentowe, a NBP kontynuuje dodruk pieniądza.