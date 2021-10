Nauczyciele religii wychowawcami klas. Posłanka Lewicy interweniuje w MEiN

Z danych MEiN wynika, że co ok. 45 nauczyciel religii pracuje jako wychowawca, choć zgodnie z rozporządzeniem z 1992 r. jest to zabronione. 'Zaniepokojeni rodzice nie godzą się, aby nauczyciel religii pełnił również rolę wychowawcy' - zwróciła uwagę posłanka Lewicy w interpelacji