Patologia w dolnośląskiej policji. "Rozmywają" atak nożownika z powodu,...

Na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu grasuje mężczyzna, który zaatakował nożem innego mężczyznę. Co ciekawe, nikt go za konkretnie ten czyn akurat nie szuka. Powód? Bo gdyby poszukiwania skończyłyby się fiaskiem, źle wyglądałoby to w "tabelkach".