Glapiński 29 dni temu: podnoszenie stóp byłoby "szkolnym błędem"

Wrzucam z okazji dzisiejszej podwyżki wypowiedź z 9 września: "Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować podniesieniem stóp procentowych. To byłby szkolny błąd prowadzący tylko do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego albo wprost do stłumienia wzrostu gospodarczego. "